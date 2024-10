​Avillez: a reputação autoriza-a

O Governo decidiu apresentar o seu Plano de Ação para a Comunicação Social numa Conferência, promovida pela Plataforma dos Media privados. Nem o Governo, nem a Plataforma, saíram a ganhar. Teria sido mais apropriado Montenegro chamar os jornalistas para apresentar o seu plano e a Plataforma reunir depois para discutir o documento. Este é o primeiro equívoco de uma sequência de infelicidades que refletem a ausência de estratégia comunicacional do Governo.

Os Media, todos os Media, preferiram concentrar-se nas palavras de Montenegro, em vez de se ocuparem do conteúdo do documento. E com toda a razão. Desperdiçar autênticas pérolas não é uma opção na comunicação dos nossos dias. Montenegro apaixonou-se pela expressão “olhos nos olhos” em que, habitualmente, tropeça. E, seguindo a intuição dessa sina romântica, teceu considerações sobre o trabalho dos jornalistas. Incomoda-o ver repórteres com auriculares por onde estão a soprar-lhes as perguntas ou vê-los a lerem no telemóvel as perguntas que alguém terá escrito. O país ficou a saber que o primeiro-ministro sabe o que é soprado nos auriculares dos repórteres e sabe quem escreve o que eles leem nos telemóveis. Como é possível um chefe de Governo ter um plano com 30 medidas para um sector vital para a democracia e desviar a atenção para o despropósito do que diz.

Montenegro também não gosta de “jornalismo ofegante”. Prefere um “jornalismo mais tranquilo”. Pedro Duarte, o ministro da tutela, logo a seguir, reforçou que “o governo não gosta de ver jornalistas tão ofegantes”. O Governo não gosta? É verdade que há, por vezes, um jornalismo sem clarividência, turvado pela exigência do “momento do direto” que, muitas vezes, sacrifica o rigor à impetuosidade mais ou menos ignorante. Mas o primeiro-ministro não precisa de partilhar com o país que não acha adequado os jornalistas fazerem perguntas sobre o Orçamento, por exemplo, quando está a tratar publicamente de outros temas. Montenegro esquece-se que o problema não são as perguntas, são as respostas. No limite, não há perguntas estúpidas, o que pode é haver respostas idiotas. João Pedro Henriques (Expresso), num Festival do Fumeiro, cumprindo a recomendação de Montenegro, perguntaria: “Sr. Primeiro-ministro quer alheira?”. Rita Pereira (Observador): “e como está a chanfana do Orçamento?” ou “as conversas entre PS e PSD forma só para encher chouriços?” (Isto é gozar com quem trabalha, SIC, 13)

Neste plano do Governo, como fica a RTP? Para já, instalou-se a narrativa de que estamos perante um ensaio para a privatização da empresa. Em rigor, o documento não alude, em nenhuma passagem, à privatização ou ao encerramento. Fala sempre em reestruturação, como vários governos antes deste o fizeram e personalidades de diferentes sensibilidades profissionais e políticas o têm feito. A verdade é que o corte dos 20 milhões das receitas publicitárias, ao longo dos próximos três anos, não resolve o problema de base: a inexistência de um plano estratégico para a empresa pública de Media. E é exatamente isso que a RTP precisa. Ou não? Nicolau Santos, presidente da RTP, já veio dizer que precisa de 54 milhões para financiar as 250 saídas enunciadas no plano (DN, 16). António José Teixeira, diretor de Informação, veio avisar que “não é uma boa ideia apoucar a RTP” e que tem a expectativa de que o Governo compense a empresa pela perda da receita publicitária (Público, 12).

Nesse mesmo dia (8), Montenegro foi à SIC, ao Jornal da Noite, conversar com Maria João Avillez. A Presidente da Comissão da Carteira, Licínia Girão, indignou-se: “Maria João Avillez não pode fazer a entrevista que fez porque não é jornalista”. Porquê? Porque Luís Montenegro é primeiro-ministro? Porque a conversa foi dentro do Jornal? Se o entrevistado fosse barítono de S. Carlos ou jogador de futebol, podia? O título, que não tem, habilita-a, formalmente; a reputação profissional e o percurso de Avillez, autorizam-na.

10 anos depois do colapso do BES, os Media acompanharam o início do julgamento de Ricardo Salgado, momento a momento. A defesa do ex-banqueiro pretendeu mostrar ao país, o que a Juíza Helena Susano acabaria depois por comprovar: um homem debilitado, trôpego, arrastando-se com passos inseguros, amparado pela mulher, de casaco de malha e ténis e que, perante o Tribunal, não soube sequer dizer a sua morada completa. Era necessária esta humilhação pública? As televisões podiam ter poupado o país ao espetáculo? Podiam. Mostravam a chegada de Salgado, mas evitavam a pressão que uma multidão de jornalistas e microfones produzem. As televisões podiam ter sido mais contidas? Deviam.

Na véspera do início do julgamento, a RTP3 estreou (14) “A ruína do BES”, uma série documental de 4 episódios (termina, 17), da autoria de Daniel Deusdado. Excelente investigação, enquadramento histórico rigoroso, narrativa enxuta, direta, sem jogos de palavras ou segundos sentidos, com boas soluções criativas, designadamente no simbolismo das máscaras e na opção encontrada para o narrador. Uma boa oportunidade para rever a história do colapso do Banco.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas e outras histórias, a Universidade de Málaga acaba de descobrir que Colombo é espanhol. E Vasco da Gama, nasceu mesmo em Sines? A Lisgráfica fechou. Onde vão imprimir-se jornais como o Expresso? Em Espanha, como já aconteceu no passado. “Estrela de televisão tenta matar filho”. Afinal, o protagonista da notícia participou num reality show. Estrela de televisão? Com o avanço veloz das tecnologias, não nos estamos a colocar nas mãos dos hackers?