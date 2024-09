​O Estado não tem rádios?

O Governo prometeu um plano para os Media até ao fim do ano. O ministro Pedro Duarte veio a público antecipar que o plano assenta em 4 pilares:

(i) Regulação e legislação – supostamente por causa da Lei de Imprensa que é do século passado (1999). Neste capítulo espera-se que preveja a extinção da ERC e a criação de uma entidade reguladora única com a atual Anacom:

(ii) Foco no serviço público de televisão e agência de notícias, que diz ser necessário preservar, mas “modernizar”. O ministro esqueceu-se da rádio? Ou não sabe que RTP quer dizer Rádio e Televisão de Portugal e não Radiotelevisão Portuguesa? A distração tem a ver, certamente, com uma das duas coisas ou com as duas. Ninguém acredita que o atual governo esteja a pensar privatizar as 3 redes nacionais de FM que o Estado opera, mais uns quantos emissores do canal África, e as rádios regionais da Madeira e dos Açores. Se a omissão não foi um lapso, não faltarão candidatos à compra das redes de emissão da rádio pública;

(iii) Incentivos ao jornalismo e aos jornalistas, profissão em risco, explica o ministro e

(iv) Combate à desinformação e promoção da literacia mediática. A intenção de divulgar a estrutura do plano é bondosa, mas será mais útil conhecer o documento em toda a sua extensão para perceber a substância e o alcance da iniciativa governamental. E se o plano trouxer um pensamento estratégico para o sector e resultar em ações concretas, é desejável que o governo comece pela própria casa, pelo SPM.



Num momento em que a crise dos Media parece ser cada vez mais preocupante, há exemplos de abnegação, até de coragem, que é importante destacar. Nas bancas esta semana, Crítica XXI, a revista de Jaime Nogueira Pinto, que a dirige, Rui Ramos, Carlos Maria Bobone e um grupo alargado de pessoas da Direita e da Cultura. Esta edição é dedicada à América – “A nova direita americana” é o principal título de capa -, com a história do Partido Republicano e os evangélicos, um grupo cada vez mais influente. Para lá de recuperar a tradição de reflexão culta e informada da imprensa europeia, que se perdeu um pouco, Crítica XXI tem a particularidade de trazer sempre um livro. Desta vez, trata-se de uma seleção de textos sobre política de Fernando Pessoa – opinião pública, esteio e vício das sociedades modernas.

Outro caso que se aplaude é a persistência do Blitz (Grupo Impresa) que comemora 40 anos em Dezembro (12).

Que perceção têm os portugueses da corrupção? O Barómetro da Corrupção, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, retrata o desconforto da comunidade em relação ao tema. Nove em cada 10 inquiridos consideram a corrupção “grave”. Um em cada dois, diz que afeta o seu dia-a-dia.

Clubes, partidos, governo e autarquias são as áreas mais expostas à corrupção. Os advogados também não ficam bem na fotografia. Ter informação privilegiada, “puxar os cordelinhos” e o tráfico de influências são as práticas socialmente mais condenadas. A “cunha”, no entanto, parece gozar de grande tolerância.

Os resultados do Barómetro não surpreendem, mas são um indicador importante para tomar o pulso ao descontentamento das populações em relação ao exercício do poder, qualquer que seja.

A juíza Mariana Gomes Machado confirmou as coimas de 225 milhões que a Autoridade da Concorrência aplicou em 2019, validadas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. O único perdoado foi o Barclays por ter denunciado o caso e assumido responsabilidades. A CGD foi castigada com a multa mais pesada. A decisão inspirou Luís Afonso para o Bartoon (Público, 23), que conclui: A Banca mostrou arrependimento? Nenhum.

Conhecendo o comportamento do sector, podemos esperar que o valor das coimas seja repercutido nas nossas contas (aumento de comissões, descida de remuneração de depósito, o habitual).

E o caso da falsa professora de Matemática? Paula Pereira lecionou durante 30 anos. Foi coautora de manuais escolares, avaliadora de professores. O Estado pede-lhe a devolução dos salários. A cidadã enganou e falsificou documentos, mas o Estado validou a fraude ao longo de três décadas. Dizem as notícias que Paula Pereira foi uma excelente professora. Mas ter sido uma boa profissional, desculpa a falsificação?

A mais de um ano das eleições presidenciais, os Media agitam-se, e agitam o debate público sobre os potenciais candidatos. Uma sondagem da Aximage para a TVI (25) mostra Gouveia e Melo como o preferido dos portugueses, com larga vantagem sobre Passos Coelho, Marques Mendes, Ventura e Centeno, que aparecem a seguir. Numa segunda volta, o Almirante ganhará a qualquer candidato. É verdade que a sua condição de militar não lhe permite expressar publicamente qualquer pensamento político, se é que o tem. Assim sendo, o que leva os portugueses a distinguirem-no na corrida para a Presidência? Saudades de ter um Almirante em Belém? Ninguém acredita em tal coisa.

Como suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas e outras histórias, onde estão os médicos em Portugal? Ninguém quer ir para o interior?

Os peões na passadeira à saída do Hospital Santa Maria, em Lisboa, vão ter de continuar a correr para atravessar quatro faixas de rodagem?

Reconhecimento à justíssima homenagem que as jornadas nacionais da comunicação social farão ao Cónego António Rêgo, esta sexta-feira (27), em Fátima. A ele se devem a forma moderna de comunicação na televisão sobre a Igreja Católica e a contratualização com a RTP da execução de tempos de emissão para as diferentes Igrejas, consignada na Lei das Confissões Religiosas.