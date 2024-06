​Costa, o repórter otimista

A MediaLivre, dona do Correio da Manhã, estreou um novo canal de televisão, que pretende ocupar o mesmo território da SICN e da CNN. Apresentou, também em estreia, o programa de António Costa. Chama-se "Optimista" e apresenta o ex-primeiro-ministro como repórter exatamente no dia em que estava “a um jantar de ser confirmado como presidente do Conselho Europeu”, para citar a primeira página do Público desse dia.

Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial deste grupo de comunicação, assegura que o Now “fugirá ao fogo-de-artifício em que se transformou a televisão em Portugal” e garante que o canal produzirá “notícias diferenciadoras”, o que quer que isto queira dizer.

O dia de estreia, até pela novidade de António Costa como repórter otimista, mobilizou a atenção do público tradicional dos canais de notícias, que nos dias seguintes acabaram por regressar aos seus hábitos anteriores. A estreia não excedeu as expectativas.

“A informação é hoje um dos produtos mais procurados pelas pessoas”, diz Carlos Rodrigues, ignorando que o interesse por notícias em geral recuou cerca de 20 pontos percentuais, nos últimos 9 anos, de acordo com o Digital News Report Portugal 2024. Esperemos alguns meses para confirmar as primeiras impressões e saudemos o novo órgão de comunicação.



A TVI/CNN reagiu de pronto ao aparecimento do novo canal com a publicação da transcrição de escutas telefónicas entre o ex-ministro Galamba e António Costa, a propósito da TAP, ficando claro que o despedimento de Christine Ourmières-Widener foi uma decisão política. Talvez seja sensato tentar um acordo com a ex-presidente da empresa antes de qualquer sentença judicial.

Não sendo a audiência o único indicador para avaliar o trabalho desenvolvido pela empresa pública de Média, a verdade é que os portugueses há muito abandonaram parte da oferta pública de televisão. Os canais 2 e 3 têm valores residuais de audiência. Nada que preocupe muito o CGI e o CA da RTP, ouvidos no Parlamento sobre a atual situação da empresa.

Num momento em que o serviço público de Média volta à agenda política, começa a pairar a interrogação: para que servem canais de televisão que poucos vêem?