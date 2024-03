​Montenegro, primeiro-ministro: filho da madrugada

Estão concluídas as eleições de 10 de Março. Os resultados finais acrescentam 2 deputados ao Chega (50), que ganha no círculo da Europa e é segundo, Fora da Europa; 1 para o PSD, que fixa os valores da AD em 80 parlamentares; e 1 para o PS que perfaz 78. Santos Silva fica fora do Parlamento, derrotado pelo Chega que rouba a eleição ao deputado socialista, na emigração Fora da Europa.



Marcelo Rebelo de Sousa quis esperar até à contagem do último voto dos círculos da emigração para chamar Luís Montenegro outra vez a Belém, já passava da meia-noite. Nas redes sociais circula uma foto da audiência a Montenegro, com Marcelo de roupão, segurando uma chávena de chá, e o indigitado, de pijama. A fotomontagem caracteriza com ironia o ineditismo da situação. Mas qual foi a pressa de Marcelo? A indigitação não podia esperar pelo regresso de Montenegro das suas reuniões em Bruxelas? Que perigos tremendos espreitavam a cada esquina para tamanha urgência? A justificação é que o Presidente da República pretendeu que Montenegro se reunisse com Von Der Leyen, legitimado pela indigitação, como se o estatuto de vencedor das eleições não chegasse.





Montenegro tem agora uma semana para submeter a Belém a sua equipa de governo, sendo empossado no início de abril. Até agora, o líder do PSD tem mantido um silêncio absoluto sobre as suas escolhas e a estratégia política que desenvolverá, o que rompe com o passado recente. Uma coisa é certa: o Governo viverá no Parlamento a tempo inteiro, por via da necessidade de negociação permanente com as oposições. Negociações que serão também elas, muitas vezes, filhas da madrugada. Nada a que o chefe do PSD não esteja habituado.





O MP acredita que, na Operação Maestro, estamos perante um esquema de fraude que terá lesado o Estado em 40 milhões de euros. A megaoperação montada pela PJ envolveu 250 inspetores, 78 locais de busca, visando várias personalidades, entre as quais um jornalista da TVI, Júlio Magalhães, e Manuel Serrão, um empresário colaborador da CMTV e da Impresa. Os Media foram mais macios no tratamento do tema por estarem envolvidas personalidades do meio? Aparentemente. Mas também produziram equívocos que poderiam e deveriam ter sido evitados, como a ilustração de peças com imagens de pessoas alheias à questão em causa, mostrando-as com um dos visados. Esta falta de cuidado com a preservação da imagem pública de qualquer cidadão deve ser corrigida.





A caminho das eleições americanas, Trump foi ao Ohio dizer aos seus correligionários que se não ganhar as eleições “haverá um banho de sangue”. Explicou depois que se referia especificamente à indústria automóvel. Disse mais: a derrota dele “provocará o fim da democracia” na América (Tocqueville não poderia imaginar tal coisa). “Não voltará a haver eleições neste país”, informa ainda o candidato republicano, que recua nas sondagens, perdendo para Biden. Resultado que, porventura, ainda não reflete o insensato discurso no comício no Ohio. Os Media portugueses, assoberbados com as eleições nacionais, não deram o devido relevo à gravidade das declarações de Trump.





Embora ainda sem a necessária confirmação pelo Senado e o despacho da Casa Branca, a decisão das autoridades americanas em relação ao TikTok parece estar tomada: ou é vendido a não chineses ou sai do país. Proibir é o caminho? E onde fica a livre iniciativa norte-americana?





Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que a generalidade dos manifestantes desata aos gritos, a tocar bombos e pandeiretas, sempre que se aproxima uma câmara de televisão e o repórter pretende ouvir o chefe da banda? Quais são as fontes, altamente colocadas, de Belém? E a Santa Casa da Misericórdia, porque carga de água foi empenhar 50 milhões de euros no Brasil? O comentário do comentário sobre o comentário produz uma televisão enclausurada em estúdio. Será que voltamos ao “Portugal sentado”?