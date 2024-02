“Você? O senhor!”, explicou Sócrates a um repórter da TV

Quando temos a Polícia Judiciária, em aviões da Força Aérea a aterrar na Madeira, a fazer buscas em mais de 4 dezenas de locais, designadamente em casa do presidente do governo regional, e a deter três pessoas, incluindo o presidente da Câmara do Funchal; quando temos a PSP a deter o chefe dos Super Dragões, Fernando Madureira, conhecido por Macaco, a mulher dele e mais 10 pessoas ligadas à claque do F.C. Porto; quando temos estradas cortadas e fronteiras bloqueadas por tratores, num levantamento espontâneo sem qualquer enquadramento sindical ou das associações patronais, como está a acontecer em França, na Bélgica, e um pouco por toda a Europa; quando temos 20 mil polícias nas ruas do Porto numa marcha de tremendo efeito mediático; quanto temos um ambiente desta natureza, com a agravante de ter o futebol metido ao barulho, ninguém está muito interessado em saber o que dizem Montenegro ou Santos e todos os outros dirigentes concorrentes às eleições de 10 de Março.

O Ministério Público responsabiliza os Super Dragões pelo clima de medo criado na AG do clube, o que vem confirmar o que Villas-Boas denunciou na apresentação da candidatura dele. “Guerra” foi como Pinto da Costa classificou a relação dos clubes de futebol com a imprensa, numa entrevista a Fátima Campos Ferreira, na RTP.

O excesso de informalidade entre jornalistas e políticos, está a atingir patamares completamente inaceitáveis. Os treinadores de futebol, quase todos, tratam os jornalistas por tu. Jornalistas dirigem-se a políticos pelo primeiro nome ou por você. “Você? Você não, o Senhor!”, corrigiu José Sócrates, para logo a seguir ele próprio tratar o repórter repreendido por você.