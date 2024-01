Discurso de Ventura foram "Promessas, um par de botas e Sá Carneiro"

Novas Crónicas da Idade Mídia

O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes socais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um podcast Renascença com um novo episódio todas as quintas-feiras, ao final da tarde.