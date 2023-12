A TVI assinalou o primeiro dia de António Costa como chefe de um governo de gestão com uma grande entrevista no Jornal Nacional. António Costa, “magoado”, não poupou Marcelo e a PGR e aproveitou este “primeiro dia” para fazer um balanço bondoso do seu legado.

A Comissão Independente, combinada entre PS e PSD, apresentou as conclusões do estudo sobre as diferentes localizações do novo aeroporto. O PSD apressou-se a explicar que já tinha constituído uma comissão interna no partido para dar um parecer sobre o parecer da CI. A Profª Partidário, presidente da Comissão Independente, disse a quem a quis ouvir que a decisão final passará pela vontade da ANA.

Depois de vários rascunhos rejeitados, a COP 28 terminou finalmente com o acordo para “o início do fim dos combustíveis fósseis”. A declaração é débil, mas deixa alguma esperança. Na COP29 em Baku, no próximo ano, prevê-se que os lobistas do petróleo compareçam em força.

Neste episódio fica também um grande enigma: porque é que as televisões pagam comentadores de futebol a quem, de repente, se lhes evapora o dom da opinião?