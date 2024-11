Repetidores obtusos

Encontrei-me para almoçar, com um amigo, na Tasca do João. A vetusta sala minhota que, há anos, faz do meu exílio lisboeta uma razoável provação. Este é um amigo mais próximo de uma sensibilidade de esquerda. Como quase todos os meus amigos (bem, não posso afiançar que seja exactamente assim, mas funciona melhor para efeitos literários); como quase toda a gente.

Disse que aguardava? Aguardava. O meu amigo chega, enche o peito de ar e uiva, sorridente: “Eh lá, só homens, nem uma mulher!” Fascina-me a capacidade que a esquerda tem de, através de uma oração elementar, sentenciar imediata e sumariamente os demais, ao opróbrio civilizacional. De desonrar qualquer candura corriqueira com o seu laivo ideológico. Com um franco e gracioso biqueiro, enxotar-nos para os arrabaldes da cidade. Tudo é classe. Tudo é sexo. Irra, que tudo é luta! Sempre à cata de opressão. Uma fadamadrinha ao contrário: de repente aquele lugar, não era já venerável, mas obsoleto. E eu, adormecido que estava para a igualdade de género da clientela, nem Tomás de Alencar, nem nada: deplorável, só.

Que pensaria Mário Soares? O homem que construiu o país enquanto almoçava? O comensal do Campo Grande teria certamente inúmeros defeitos, mas sabia tratar uma pessoa como um indivíduo e não como membro de classe. Era assim que se fazia. Apesar de tudo, no seu tempo, a esquerda dele (que é, no essencial, a do meu amigo) tinha outra gravidade. Circunspecta, não. Austera, tampouco. Mas elegante o suficiente para um grau zero de compostura. Hoje, esse mínimo olímpico, sumiu do horizonte. Abandonou a sala. Uma sarandalha obtusa colonizou o espaço disponível. Depois de Segunda-feira, até aqueles 20m2 da Rua do Lumiar.

Quando digo obtuso, entendam-me: obtuso, de não saber. Não ouvir. Só repetir. Propagar. Como aquelas geringonças que espalham rede pela casa. De quem não cultiva um milímetro de isolamento. Reverbera ideias, acenos e comoções que viu, sabe-se lá onde. Bem, não se sabe, adivinha-se. Viu no Twitter, leu no Expresso, ouviu no Lux, no grupo do Facebook sei lá do quê. Qualquer coisa com a chancela do Guardian ou da Atlantic. Na Tasca do João? Em todo o lado.