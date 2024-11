Todos os Santos Sem Cabeça

Ora, estava eu preparadíssimo para o meu momento anual de desqualificação do Halloween, quando, de súbito, sou forçado a pôr o pé no travão. Seria enfático, proclamatório. Um contundente Basílio, um zeloso Acácio. Citaria Scruton, dizendo coisas como: “declínio do gosto”, “cultura herdada”, “atrofio dos nossos horizontes emocionais”. Seria provavelmente aborrecido.

Nunca falho em maldizer o Dia das Bruxas. Pendular como um cameo de Hitchcock. É um exercício anual que pratico com pontualidade e diligência: o neo-paganismo; a degenerescência dionisíaca; “sociedade pós-cristã, esta”; “uma festa satânica”; expediente comercial; importação contrafeita de costumes norte-americanos; afrontamento ao Pão-por-Deus; “antigamente é que era”; coisa saloia, terrível, abjecta; etcétera, etcétera, etcétera. Não é que não continue a achar estas coisas todas. Passei foi a achar outras.

Percorria eu velhos artigos da First Things, dei com um texto de David Wayne, um Pastor protestante que se interessou pelo assunto. Nele, apresenta a seguinte tese: O Hallowe’en (assim mesmo, com apóstrofe), não é uma festa pagã, tampouco existirá uma cristianização à volta de uma celebração de natureza anterior. É antes uma solenidade cristã corrompida. Mais. A associação automática que o cristão, como eu, estabelece a eventuais origens pagãs ou cultos satânicos, é uma simplificação preconceituosa. Está bem. Aceito. Mas entre cristão preconceituoso e pagão tolerante, sabemos quem escolherei. Está mais defendido epistemologicamente que o segundo e, nos dias que correm, é certamente mais entusiasmante e imprevisível. Adiante. Aceito porque, para além do texto estar publicado na First Things (tendo a confiar nos artigos da First Things, só por saírem na First Things), Wayne apoia-se em “Halowe’en – Tradition Worth of Defense”, uma aturada investigação sobre o tema, da autoria de Steve Carl.

E o que nos diz então o segundo autor? Não vos maço com detalhes. Tento resumir: O “Dia de Todos os Mártires” começou a ser celebrado no século IV. Foi criado como memorial das vítimas do Grande Holocausto Cristão. Roma perseguiu e matou 7 milhões (!) de pessoas, por se recusarem a apostatar. Entre elas encontra-se, por exemplo, Santa Blandina de Lyon, para a qual escrevi uma música que aparece no meu último disco. Nos dias 13 e 14 de Maio havia procissões. A pessoas vestiam-se do Santo Mártir da sua predilecção. Quem ia de São Paulo, ia sem cabeça. De São Sebastião, 3 ou 4 lanças trespassadas. E assim por diante. Havia também os que se disfarçavam dos antagonistas: as feras do Coliseu, os soldados romanos, Satanás. A caterva de monstrengos e Santos decepados ia depois pelas ruas, pedindo comida para os pobres. Fantástico.