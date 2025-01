São heróis, sim senhor!

Enquanto uma parte do país se perde em demissões, furtos de malas e desventuras, outra parte encontra-se consigo própria, acreditando que há vida para além dos passos perdidos.

Na véspera dos quartos de final do Mundial de andebol, o selecionador Paulo Pereira assumiu publicamente o desejo de lutar por uma medalha. Mais do que um desejo, foi o manifestar de uma ambição, assente num grupo de homens que revela a suprema capacidade de ir em busca do impossível.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Voltou a ser assim, na noite perfeita de Oslo, em que, após 45 minutos por cima da Alemanha, os "heróis do mar" provaram ter crença e capacidade para, por mais de uma vez, resgatar o resultado e ir em busca do sonho.