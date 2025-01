​Em que ficamos, Bruno Lage?

O Benfica jogou mal e perdeu bem com o Casa Pia. Ao invés de matar o assunto na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Benfica entendeu penitenciar-se, cara a cara, com os adeptos. Não tinha de o fazer e viu publicada uma conversa supostamente privada. Por ingenuidade ou não, correu mal, provavelmente porque Bruno Lage não é um bom comunicador (imagino que no balneário seja melhor do que em público). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A conversa na garagem da Luz acabou por se sobrepor à derrota em Rio Maior. Mais 20 milhões, menos 20 milhões, o treinador do Benfica passou aos adeptos a ideia de que a responsabilidade da inconsistência de resultados e de exibições é sua e dos jogadores. Não deixa de ter razão, ainda que não se possa ignorar que o treinador do Benfica herdou um plantel construído por Roger Schmidt, com a chancela de Rui Costa. Tal como não se pode passar ao lado da cumplicidade de longa data entre presidente e treinador do Benfica. A conferência de imprensa deste domingo mais não foi do que o renovar de compromisso entre ambos, com Rui Costa a assistir às atabalhoadas explicações de Bruno Lage sobre o que disse e não tinha que dizer.