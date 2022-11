​O parlamento apagador

Circulou nos últimos dias a notícias de que a Assembleia da República recusou acolher e exibir a exposição internacional «Totalitarismos na Europa». Trata-se de uma iniciativa da responsabilidade do «Institute for the Study of Totalitarian Regimes», que dinamiza um conjunto vasto de organizações não-governamentais na recolha de testemunhos e na compilação de estatísticas sobre os totalitarismos alemão e soviético, contando com o apoio do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Com inegável qualidade científica e interesse cívico, a mostra foi trazida pelo Instituto +Liberdade (de que não faço parte), tendo sido já exibida em diversas instituições portuguesas (universitárias e não só), e em 19 países dos dois lados do Atlântico.



Num processo que demorou cinco meses, o grupo de trabalho para as atividades culturais da Assembleia, órgão consultivo do presidente da AR, auscultou os partidos: a IL, o PSD e o Chega não se opuseram, mas o PS, o PCP, o BE e o Livre exprimiram reservas ou recusa, o que finalmente convenceu Santos Silva a não avançar, por achar que as discordâncias eram de monta suficiente para o “não” comunicado ao Instituto + Liberdade.

Em síntese, a coligação das esquerdas acha que a exposição estabelece “paralelos excessivos” entre o nazi-fascismo e o comunismo, que lhe falta “equilíbrio científico e historiográfico” e que é “parcelar na análise”.

Eu vi a exposição, tive ocasião de a recensear em sede académica e, como historiador, devo dizer que a apreciação das esquerdas parlamentares portuguesas está errada, expressando o velho problema do viés, ou da memória parcial, com que os órfãos de Lenine ou Estaline contemplam o (seu) passado ditatorial/totalitário. Em que consiste a mostra? Lado a lado, em painéis ilustrados de fundo negro (para o nazismo) e de fundo vermelho (para o comunismo) figuram os nomes, os rostos e os números das barbáries cometidas pelas duas ideologias sobre os seus ou outros povos. A informação sobre os horrores do nazismo não constitui novidade; o que é novo na exposição, e simetricamente chocante, são os dados sobre os horrores do comunismo, assim permitindo corrigir a miopia persistente, ou o viés ideológico intolerável, que o incompreensível branqueamento (ou aceitação mesmo) do comunismo produz, contrastando (quando não devia) com a demonização do nazismo. Este, sublinhe-se, não pode merecer qualquer (repito: qualquer) espécie de normalização; mas aquele também não. E, assim, por que razões pode (e deve) a democracia condenar o nazismo de extrema-direita, mas parece que não pode (embora deva) fazer o simétrico para o comunismo de extrema-esquerda? É esta longa (e vergonhosa) demissão cívica que explica o número mais perturbador revelado pela exposição: até hoje, somando todos os 14 países representados na mostra, foram julgadas e condenadas 441.110 pessoas por crimes nazis… e somente 2.714 (0,61% do total) por crimes comunistas!

O parlamento português recusa o paralelismo entre os extremos, em contraste com o que, na esteira de Hannah Arendt ou de outros autores, o Parlamento Europeu já fez. Ora, a lisura histórica e ideológica exige que ele seja lembrado ao mundo, porque houve, de facto, uma similitude (i)moral entre as propostas, o modus operandi e as atrocidades da suástica e da foice e do martelo.

Augusto Santos Silva, o putativo presidenciável que preza dar lições de democracia, tolerância e civismo do alto da tribuna parlamentar, perdeu uma boa oportunidade para patrocinar, justamente na casa da democracia (que não é dele, mas de todos nós), uma muito útil lição de história. Em Portugal, os apagadores da memória continuam influentes…e atuantes.