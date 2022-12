Eutanásia. ​Um GPS para a morte, inconstitucional e anti-social

Nos poucos países em que foi legalizada, a eutanásia tornou-se uma via verde para a morte. E não, não é apenas no início quando a experiência de administração da eutanásia é ainda escassa.



No Canadá, recentemente, alguns serviços sociais propuseram a doentes que viram rejeitados pedidos de ajuda para a sua vida concreta, o chamado ‘kit da morte’.

Um desses doentes é uma mulher deficiente, antiga atleta paraolímpica e ex-militar, que ao reclamar contra o atraso na instalação, em sua casa, de um elevador para cadeira de rodas, recebeu como resposta, não um novo prazo para a concretização da obra, mas, algo infinitamente mais simples: um kit estatal, para pôr termo a vida.

Na sequência deste caso, outros surgiram, também no Canadá. Perante dificuldades de pessoas deficientes - pobres ou sem recursos para assegurar uma vida digna nas condições em que se encontram - a resposta ‘social’ foi a mesma: eutanásia.

Os mais permeáveis à eutanásia são precisamente os mais indefesos. Pessoas doentes, tendencialmente sozinhas, habitualmente mais pobres, muitas vezes desesperadas, sem recursos para pagarem os cuidados de saúde que a sua vida merecia, e que assim são convidadas ou atraídas à eutanásia; como se lhes propusessem trocar uma vida má por uma morte boa.

Em vez de ajudar estas pessoas, aponta-se-lhes o caminho da morte.

Em vez de levar o Estado e a sociedade a abraçarem a vida das pessoas que sofrem, indica-se-lhes o atalho da morte, uma espécie de GPS, para (supostamente) escaparem ao sofrimento.

Os que sofrem de forma grave e persistente deixariam um lugar vago, reservado para os mais saudáveis, mais ricos ou para aqueles que dispõem de maior acolhimento familiar e social.

Em vez de uma comunidade solidária, comprometida com o bem de todos – incluindo pobres, fracos, doentes ou perturbados – os defensores da eutanásia querem impor-nos uma sociedade seletiva, talvez mesmo pura, baseada no conceito perigoso de que há umas vidas mais descartáveis do que outras.

Para os mais fortes (nos diferentes sentidos do termo) tudo.

Para os mais pobres, fracos, doentes ou perturbados, cria-se uma alternativa chamada eutanásia: assim deixam de sofrer e a sociedade liberta-se, não só do sofrimento de os ver doentes, mas também das despesas que tais sofrimentos implicam.

Consciente ou inconscientemente este é o caminho que o parlamento português acaba de seguir.

Aprovada a eutanásia na Assembleia da República, o diploma segue para as mãos do Presidente da República.