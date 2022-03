Ucrânia: o preço da liberdade

Para o próximo dia 25 de março, o Papa Francisco que no início da guerra saiu do Vaticano para se reunir com o embaixador russo junto da Santa Sé, anunciou a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A consagração vai decorrer no Vaticano e em Fátima, onde estará um enviado papal.



O gesto evoca a memória de São João Paulo II e a intervenção da Irmã Lúcia neste processo que culminou com a consagração da Rússia e do mundo inteiro, em união espiritual com todos os bispos, em 25 de março de 1984.

Na altura, seria impensável que fosse necessário ocorrer algo semelhante trinta e oito anos depois.

Na verdade, ninguém estava preparado para a brutalidade da guerra na Ucrânia, provocada pela invasão da Rússia. Crianças mortas (para cima de cem), milhões de pessoas em fuga, vidas destruídas, cidades arrasadas, um imenso território a ferro e fogo.

Julgava-se que coisas destas não se veriam tão depressa na europa. Tão depressa, porque a II guerra mundial terminou há menos de 80 anos. E 80 anos são um ‘quase nada’ para a História.

Julgava-se também que este grau de destruição - desumano e sem sentido - era (im)próprio de regiões longínquas, a uma razoável distância (de segurança) das sociedades ditas civilizadas.

No conforto das nossas vidas, perante tais conflitos longínquos, condenava-se, sancionava-se, mas não se sofria exatamente o mesmo que agora se experimenta com a invasão russa da Ucrânia.

Inconscientemente, o valor da vida parece aumentar, quando o drama se aproxima da nossa porta. E, no entanto, toda a vida humana tem o mesmo valor seja em Mariupol, em Kiev, na Eritreia, em Cabo Delgado, na Serra Leoa, na Síria, no Iraque, no Afeganistão, em Paris, na Sibéria, em Nova York ou em Lisboa.

Hoje é talvez mais claro que ninguém tem o monopólio da barbárie. E é também evidente que não pode haver hierarquias na dignidade da vida humana.

Toda a vida tem dignidade e o desperdício de uma só, implica a mesma gravidade, independentemente das origens, ideias ou confissões religiosas. Mesmo quando os media não acompanham, o mal está lá. Longe da vista ou dos ouvidos não pode significar longe do coração e dos sentidos.

Esta guerra é por isso uma oportunidade para repensar prioridades e valorizar o mais importante para as pessoas e para as sociedades.

Haverá sempre líderes fundamentalistas e fanáticos, mas é preciso resistir-lhes. Não apenas militarmente, mas com os valores mais fundos da consciência humana.