​O vice-almirante não merecia

Parece uma operação militar clandestina, à margem do escrutínio. Sem pompa (o que é bom), mas sem a circunstância (o que é mau) que em democracia deve presidir a nomeações de grande responsabilidade. E essa circunstância chama-se transparência.

Não sei se a culpa é do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, se é do primeiro-ministro e do ministro da Defesa, ou do próprio (agora) Almirante Gouveia e Melo que aceitou ser nomeado no meio de uma enorme trapalhada. No limite, a responsabilidade é de todos eles.

Em todo o caso, o vice-almirante Gouveia e Melo, que já prestou altos serviços ao país, não merecia ser promovido a almirante, através de uma nomeação opaca e sinuosa.

Desejo o melhor para o novo chefe de Estado-Maior da Marinha, mas tenho já saudades do vice-almirante que liderou a “task force” da vacinação e que na altura se definia como militar e não como político.

As Forças Armadas - e a Marinha, em particular - não mereciam tudo isto. Mas o país merece saber o que se passou e por que se passou deste modo.