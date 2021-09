Um homem bom

Jorge Sampaio defendia ideias e projetos, com razão e emoção. E sabia discordar, também ouvindo a razão e percebendo a emoção, daqueles que se lhe opunham. Tinha, entre outros, o mérito de não transformar adversários políticos em inimigos.



Não é preciso ter estado de acordo com tudo o que fez na vida pública, para lhe reconhecer coragem e visão. No Estado Novo deu a cara na crise académica de 1962. E depois do 25 de Abril procurou o seu espaço, até chegar ao PS.

Politicamente, surpreendeu em vários momentos. Desde logo, em 1989, quando descobriu em si próprio o candidato à câmara de Lisboa que no PS ninguém queria ser. E fê-lo em coligação com o PCP, por ironia no ano em que viria a cair o muro de Berlim. Havia, nessa altura, quem lhe adivinhasse o fim da carreira política: perderia Lisboa para Marcelo e teria que abandonar a liderança do PS. Mas o que parecia o epílogo foi afinal um recomeço. A partir da conquista de Lisboa, Jorge Sampaio chegaria a Belém, derrotando Cavaco Silva que tinha acabado de entregar a António Guterres, a cadeira de primeiro-ministro.

Já em Belém, surpreendeu ao dar posse ao governo Santana Lopes, debaixo do fogo intenso de altas figuras do PS. Em protesto, Ferro Rodrigues, amigo insuspeito de Sampaio, acabaria mesmo por se demitir da liderança do Partido Socialista.