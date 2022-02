São frequentes as notícias sobre os progressos que a Medicina vai realizando no combate ao envelhecimento individual. Ao que parece, menos no prolongamento da vida para além dos máximos registados e mais no envelhecimento (que na realidade deixa de o ser) em melhores condições, ou seja na manutenção em idades avançadas de capacidades próprias de indivíduos mais jovens.

A este progresso da investigação científica junta-se a chamada revolução digital que substituirá inevitavelmente o trabalho humano em muitos sectores, sem que esta substituição seja compensada pelo aumento de trabalho nos outros sectores.

A questão põe-se: como ocupar uma população crescente de indivíduos em boas condições físicas e psíquicas para os quais não há postos de trabalho necessários?

Sem dúvida que esta situação é uma benesse, uma quase realização duma utopia, principalmente para aqueles - e são muitos - que têm um trabalho pesado e prestado em péssimas condições. Mas ao mesmo tempo, faz-nos entrar num território de que a Humanidade nunca teve a experiência. E não sabemos como irá reagir o comum dos mortais a uma situação em que a sua realização pessoal não passa também por uma actividade profissional.

Olhando para trás no tempo, verificamos que no início do capitalismo industrial e ao contrário do que alguns previam, as máquinas não desbancaram o trabalho humano. Os horários reduziram-se e os períodos de férias aumentaram, mas em compensação o trabalho feminino fora de casa aumentou e muito, o que significou em última análise um aumento do emprego. No entanto, o resultado foi este porque o capitalismo industrial se transformou em capitalismo consumista e de serviços, inventando sempre novas necessidades que afinal não o eram verdadeiramente, mas que permitiam criar empregos. Porém, o caminho do capitalismo consumista está hoje muito limitado porque os recursos do Planeta não são suficientes para sustentar o seu crescimento.

E por isso, um dia, a questão será: que fazer para ocupar as pessoas em três, quatro ou cinco dias por semana?