O Presidente francês tem sido o defensor de uma má ideia, ou seja, da noção de que é necessário construir o que ele chama uma “soberania europeia”. Agora que a França preside à União não se coibiu de anunciar que será essa a ideia forte deste semestre francês.

E, contudo, é uma má ideia – uma péssima ideia, que, no fundo, é a expressão máxima da visão centralista europeia.

Em primeiro lugar, não se percebe exatamente o que é que significa. Não deixa de ser uma ironia que seja um Presidente do país de Descartes que se apoie numa noção confusa que não é, definitivamente, nem clara nem distinta.

Em segundo lugar, não existe tal conceito nos tratados europeus e isto não só augura um fracasso quase certo ao objetivo propalado, como esquece o que diz o artigo 4.º do Tratado da União Europeia: que a União “respeita as funções essenciais do Estado” (ou seja, dos Estados-membros).

Em terceiro lugar, porque não pode haver duas entidades soberanas para o mesmo território: se Portugal é uma República soberana (artigo 1.º da Constituição) então a União Europeia não pode ser soberana no nosso território.

Mas a ideia é má também porque é perigosa. Vai lançar mais achas para uma fogueira que vem ardendo com mais ou menos intensidade mas que vai fazendo os seus estragos. Refiro-me à emergência de novos tipos de nacionalismo agressivo, que vivem da indignação dos eleitorados. Que ajuda para estes nacionalismos ver um Presidente defender a perda de soberania do respetivo Estado, transferindo-a para a União! Cai como sopa no mel para capitalizar uma indignação que, ainda por cima, neste caso, é perfeitamente legítima.