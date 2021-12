Governo eficiente

Qualquer que seja o governo que saia das eleições (e esperemos que não demore muito a aparecer se forem necessárias negociações interpartidárias) vai ter que funcionar de forma mais eficiente do que é norma em Portugal. E nem sempre pelas más razões.

Essas más razões, no entanto existem. Duas servem para exemplificar: em primeiro lugar, a pandemia, que continua a fazer-nos surpresas indesejáveis e que para além de provocar directamente a morte, perturba os outros cuidados de saúde e causa também desemprego e falências que afectam muitas famílias.

Uma segunda razão de preocupação tem a ver com o enquadramento normativo da União Europeia no respeita à governança económica. Quando e de que forma se vão reestabelecer as regaras orçamentais que foram suspensas devido à pandemia? Quanto tempo mais durará a política de juros baixos do Banco Central Europeu? Como mudarão estruturalmente as regras da zona, agora que o nível de endividamento dos países que a compõem atingiu valores que não eram sequer imaginados em 1999 quando a moeda única foi criada?

Como é evidente, enfrentar estas duas situações exige uma acção governamental decidida, rápida em tomar decisões e interventiva, sem complexos, junto das autoridades da zona euro: tudo o que normalmente não faz parte da nossa tradição.

Mas há também boas razões para que seja exigida uma resposta eficiente do governo. A principal destas é o Plano de Recuperação e Resiliência.

E vital para o nosso futuro que o Plano seja executado em pleno e dirigido, nessa execução, para o combate às nossas verdadeiras deficiências estruturais. Mais uma vez não é o tipo de coisa que esteja na nossa tradição política.

Ou seja, quem fizer parte do governo, se quiser que ele perdure, não vai ter vida fácil.