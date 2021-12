A saída da profunda recessão causada pela pandemia está, felizmente, a fazer-se a bom ritmo. No nosso caso, inclusivamente, a recuperação apresenta um ritmo superior à média europeia.

É interessante lembrar que estamos a trilhar caminho novo, pelo menos desde há cem anos atrás.

Com efeito, quando foi da crise de 1929-32, que provocou também um forte recuo económico nas principais economias do mundo, a recuperação fez-se a um ritmo muito mais lento. Na verdade, as economias só começaram a funcionar em pleno pelas más razões, ou seja, para responder às necessidades de equipamento militar decorrentes da II Guerra Mundial.

A crise de 2008-2013 não foi tão profunda e a recuperação foi mais lenta que a recuperação actual. Esta, com tal profundidade de recessão e com tal rapidez de recuperação, é uma situação nova.

Inevitavelmente, a rapidez da recuperação está a gerar desequilíbrios. Há muita procura de bens e a oferta em alguns casos não chega para as encomendas, não só no que respeita ao fabrico mas também ao transporte de mercadorias.

A grande complexidade das cadeias de abastecimento de matérias-primas e produtos intermédios, complexidade decorrente da segmentação dos processos produtivos impulsionada pela globalização, agrava o problema.

Os desequilíbrios traduzem-se em aumentos de preços e também em roturas de abastecimento, principalmente em certos tipos de peças e componentes. Será que esses desequilíbrios irão levar a que a recuperação se interrompa?

É pouco provável. O risco de interrupção estará muito mais associado à forma como evoluir a pandemia. Haverá risco do aumento de preços se sustentar e se transformar num processo inflacionista? Não sabemos, mas este é um cenário que tem uma possibilidade séria de se verificar. Se tal acontecer não é uma catástrofe (mantendo-se a inflação em ritmos controlados, claro está), mas levará a um inevitável aumento das taxas de juro que irá pressionar os países mais endividados, como Portugal.