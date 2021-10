O ambiente dramático que foi criado um pouco artificialmente em relação à aprovação ou não do orçamento não tem nenhuma razão de ser. Não há aqui nenhum drama. Trata-se de um processo inteiramente institucional e democrático, que sem dúvida podia ter sido evitado, mas que não acarreta directamente, só por si, danos graves à economia.



Isto porque o Estado entra a partir de Janeiro com as suas finanças em regime de duodécimos, ou seja, em cada mês a despesa pública não poderá exceder 1/12 do total da despesa inscrita no orçamento do presente ano. Como a despesa pública prevista para 2021 foi bastante elevada devido aos encargos decorrentes da pandemia, o valor de cada duodécimo de 2022 será perfeitamente suficiente para fazer face às despesas do Estado. Por outro lado, é provável que possamos ter um novo orçamento para 2022 em Junho do próximo ano. Com em termos de investimento é normalmente na segunda metade do ano que se executa a maior parte dos investimentos previstos, mesmo o investimento público - que pode ter mais dificuldade com o regime de duodécimos - poderá ter um aumento grande na segunda metade do próximo ano.

Portanto não será directamente a questão do orçamento que trará custos para o país. Mas poderão existir custos indirectos que têm a ver com o facto da Assembleia da República se dissolver. Tal impedirá que alguma legislação importante seja aprovada e implicará que vamos ter um governo com autoridade inevitavelmente diminuída durante alguns meses. O que com a situação pandémica ainda não ultrapassada pode ser perigoso.

Mas vá-se lá entender porque é que um orçamento que, do meu ponto de vista era o melhor das duas últimas décadas foi justamente o único que até agora foi rejeitado...