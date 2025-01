Tribunal de Contas preocupado com sistema de pensões. “Parece um filme de terror”

O economista João Duque considera que o relatório do Tribunal de Contas sobre o sistema de pensões em Portugal "parece um filme de terror".

O documento do Tribunal de Contas aponta para contas equilibradas na Segurança Social, mas o mesmo não acontece na Caixa Geral de Aposentações.

"A Caixa Geral de Aposentações, desenhada para os funcionários públicos do Estado, não está a ser convenientemente alimentada e todos os anos há um défice que é colmatado pelo Estado, através do Orçamento, que vai tapando as contas. Se juntássemos os dois sistemas, já o ano passado tinha dado um saldo negativo", diz Duque, no espaço de comentário do programa da Renascença "Três da Manhã".



Questionado sobre se a situação pode comprometer o sistema de pensão, Duque responde que sim. "A previsão deles é que essa diferença chegue, daqui a 18 anos, à módica quantia de 14.800 milhões de euros por ano, que terão que ser tapados pelo Orçamento do Estado. Isto é um colosso”.