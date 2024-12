Milagre económico na Argentina? “Não gostava de o ver no meu país”

O economista João Duque reconhece que há melhorias económicas na Argentina, mas destaca que têm sido conseguidas à custa dos mais pobres.

O comentador da Renascença explica que “os mais liberais acharão que este é um programa económico que tem imenso sucesso e que está a ter um sucesso absolutamente inesperado para a Argentina, uma vez que conseguiram controlar uma inflação que andava na ordem dos 26% ao mês para passar só para 2,7% ao mês”.

“Isto é, de facto, uma coisa quase inimaginável há um ano”, acrescenta.

No entanto, João Duque adverte que o programa económico tem por base “cortar despesa pública, muita dela de natureza assistencial e, portanto, temos aqui um equilíbrio de contas públicas, também inimaginável à custa do sofrimento de uma população que já estava bastante deprimida e que fica ainda mais”.

O comentador adianta que os planos de Milei passam por fazer crescer a economia “por si para dar emprego a toda aquela gente”. No, os resultados não são garantidos.

“É uma medida do ponto de vista social duríssima, é um laboratório fantástico, mas não é no meu país, não gostava de o ver aplicado no meus país porque é duríssimo e é de uma falta de coração total, mas ele é mesmo assim”, remata.