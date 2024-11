O comentador da Renascença João Duque admite que Portugal está a nivelar por baixo em termos salariais. Em causa está a cada vez menor diferença salarial entre quem tem uma licenciatura e o ensino secundário, algo que pode ter a ver com subida do salário mínimo que não é acompanhada de uma subida no salário médio.

“Dá um bocadinho de razão a quem diz que nós nos preocupamos, se calhar, demasiado só com um setor da população, que é o que, infelizmente, ganha o salário mínimo nacional”, diz.

"As pessoas não ganham o salário mínimo nacional por desgraça, ou por feitiço, ou por alguma coisa, ganham porque, infelizmente, a economia não está a oferecer postos de trabalho que depois produzam bens ou serviços com valor de mercado substancialmente superior e, portanto, é por isso que as pessoas, enfim, auferem o salário mínimo nacional”, diz Duque.

“A economia portuguesa tem este problema, e é um problema grave porque praticamente um quarto da população, entre 20% e 25%, oscilando um bocadinho, aufere o salário mínimo nacional”, acrescenta.

Na visão de João Duque, “sendo uma população tão grande assim, é muito importante para os políticos, não só porque generosamente têm mesmo uma preocupação social com eles, mas também porque trazem muitos votos”.

Segundo um estudo do Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas, está a diminuir a vantagem salarial dos licenciados. O prémio salarial associado a uma licenciatura recuou para 40% em 2021 e alguns jovens estão a pensar sair do país.

O economista refere que “essa é uma forma de pensar”, destacando que “só 50% dos jovens que chegam aos 18 anos conseguem entrar no ensino superior em Portugal”, números que são próximos da média da União Europeia.

“Não estamos mal, mas até seria preferível termos todos os jovens a serem possivelmente licenciados”, sublinha, assinalando que “se todos forem licenciados, o problema morre por natureza”.

Para João Duque, a leitura que se pode fazer é a leitura positiva destes dados, destacando que “primeiro, continua a existir um prémio; segundo, ganha-se mais por ser licenciado em média e, aliás, com o mestrado, segundo grau acima da licenciatura, essa diferença tem aumentado”.

“O que acontece é que, com cada vez maior massificação do ensino superior ao nível da licenciatura, vai-se perdendo esse benefício de prémio, de salário, mas isso não significa que seja um passo errado. É a evolução dos tempos”, nota.

Questionado sobre se a economia tem que estar, ou pelo menos o ensino, tem que estar mais direcionado para aquilo que é economicamente viável, ou seja, se a economia tem que se adaptar aos novos tempos em Portugal, Duque diz que “as duas coisas devem andar a par, se não andar é um problema, as pessoas conferem graus e depois saem de Portugal que é aquilo que tem acontecido”.