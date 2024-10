Pobreza. Quem ganha mal, agora "ganha pior ainda"

João Duque refere que a pobreza em Portugal está a aumentar, em parte porque quem ganha mal, agora "ganha ainda pior ainda".

Mulheres com mais de 65 anos estão, junto com rapazes e raparigas menores de 18 anos, consistentemente acima da taxa de risco de pobreza da população geral. Apenas os homens com mais de 65 anos não viram o risco de pobreza aumentar em 2022.



O comentador da Renascença explica que, distribuindo os portugueses por diferentes categorias de rendimento, mais pessoas encontram-se concentradas nas categorias mais baixas.

Para o economista, a política de rendimentos "não está a funcionar", apesar de se notar, "alguma melhoria" em certas categorias, como nos homens acima da idade da reforma.

"Temos de tentar fazer um esforço para puxar estas pessoas, aumentar o rendimento. Para garantirmos que não ficam na pobreza extrema", defende.

O especialista considera, ainda, que descida das taxas de juro também "era uma ajuda, para melhorarmos um bocadinho o rendimento dos portugueses".