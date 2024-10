Mudanças nos certificados de aforro. "Faz sempre sentido incentivar a poupança"

A melhoria das condições de subscrição dos certificados de aforro é positiva, porque "faz sempre sentido incentivar a poupança".

É a visão de João Duque que realça, por outro lado, que também se deve incentivar o consumo dos não-residentes em Portugal.

O comentador Renascença refere que só com poupança é que depois é possível fazer investimentos.

"Os lucros, as rendas ou os juros acabam por ir para quem poupou e investiu. Se queremos que algum rendimento geral fique em Portugal, os portugueses têm de poupar", defende.

Contudo, o economista avisa que a poupança tem de estar sempre alinhada "com as condições do mercado".

João Duque diz que é preciso "consumir na proporção adequada àquilo que são as capacidades". Ou seja, evitar consumo "supérfluo e baseado em crédito".