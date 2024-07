PS não se deve comprometer demais na negociação do Orçamento

O economista João Duque defende que o PS não se deve comprometer muito na negociação para o próximo Orçamento de Estado para 2025, sob pena de “ficar refém desta disponibilidade”.

O comentador da Renascença analisava a recente disponibilidade do partido para negociações com o Governo a fim de debater as medidas do documento orçamental, e para as quais o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, foi mandatado pela Comissão Política do PS.

Para as conversas entre PS e AD, segundo João Duque haverá a curiosidade de perceber “se o PS vai querer comprometer-se demasiado com o Orçamento.”

“Ao exigir muito da AD para incorporar no Orçamento ideias e medidas suas, vai levar a que fique corresponsável dos resultados”, alerta.