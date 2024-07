João Duque. "Jovens acham que ir para o Ensino Superior é uma perda de tempo"

João Duque alerta que os jovens consideram uma "perda de tempo" frequentar cursos de ensino superior. Durante o programa "As Três da Manhã", da Renascença, o comentador falou acerca do relatório da Fundação José Neves, que dá conta de um decréscimo da proporção de jovens adultos com ensino superior.

Um dos motivos, aponta Duque, tem a ver com o facto de, em Portugal, um licenciado ganhar em média apenas 40% acima que os restantes jovens quando, no passado, a diferença rondava os 70%.

Um cenário "preocupante", sublinha, num país cada vez mais envelhecido, em que "a economia não está a absorver os licenciados" e adota "um modelo que é muito centrado no turismo, não promove um valor acrescentado que permita depois remunerar bem o salário, particularmente dos desqualificados".

João Duque acrescenta ainda que "alguns exemplos de jovens que não entrando ou que desistindo do ensino superior e são hoje dos homens mais ricos do planeta" não ajudam a atrair os mais novos para prosseguirem estudos.

Houve ainda um apontamento à introdução da inteligência artificial no mercado de trabalho que, segundo o documento da Fundação José Neves, deve afetar principalmente as mulheres e os mais qualificados. Uma questão com a qual não se surpreende, por ter já começado a "afetar profissões como professores e advogados".