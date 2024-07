João Duque. Entrevistas da PGR não são “demais”

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, passou de “pouca intervenção pública” para “muita”. Para o comentador Renascença João Duque, as duas entrevistas de Lucília Gago não são “demais”.

No “espaço muito mediatizado” português, onde “tudo comenta tudo”, a atitude “bloco de granito” da procuradora “até parece um bocadinho estranha”, mas João Duque admite simpatizar com esta atitude mais discreta “no meio desta algazarra mediática” onde até o Presidente da República “comenta tudo”, desde “desfiles de moda a jogos de futebol”.

O comentador não estava, no entanto, à espera que a procuradora-geral da República reagisse da forma que reagiu quanto ao processo Influencer e falasse de uma campanha orquestrada contra o Ministério Público, julgando-a “insensível a este tipo de crítica”.

As respostas de Lucília Gago não serviram, assim, para acalmar a polémica, mas João Duque acredita que Gago só se “defendeu com a mesma moeda com que a atacam”.