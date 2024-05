SNS. É preciso horas extraordinárias focadas no verão, melhores salários e mais colaboração com o privado

A grande maioria dos médicos já esgotou o limite máximo legal de horas extraordinárias por ano. O Governo vai aumentar o valor do pagamento a tarefeiros para evitar ruturas nas Urgências durante o verão.

João Duque considera que esta "não é uma solução ideal" e que o planeamento das horas extras "não está bem feito de raiz".

O comentador d’As Três da Manhã aponta que, quer por férias, quer por um aumento significativo de turistas no verão, e, por isso, as horas extraordinárias deviam ser usadas "em pontos específicos e para o verão" e não antes desta estação do ano.

Para o economista, a única solução digna, agora, "é pagar mais a quem vai fazer mais" e, por outro lado, "utilizar a medicina privada para reduzir a sobrecarga aos serviços públicos".

João Duque descreve o atual Governo como "prático" e que deixa a restruturação do SNS para mais tarde.

Comparando com o Governo de António Costa, que "passou imenso tempo a arranjar a estrutura", o Executivo de Montenegro "rapidamente pega no dinheiro e põe no sítio".

"Seria melhor fazer o contrário, admito, mas não há tempo. Vem aí o verão. Os hospitais precisam de pessoas, ponto final, parágrafo", conclui.