João Duque. "Impacto da inflação não é igual para todos e até pode ser vista com aspeto positivo”

A inflação abranda para 2,2% em abril. Uma redução de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. São dados do Instituto nacional de Estatística que apontam ainda para um crescimento da economia de 1,4% no primeiro trimestre do ano.

Na análise do economista João Duque, a inflação pode ser boa para a economia portuguesa.

“É preciso distinguir o que é boa inflação. E a boa inflação é aquela que está relacionada com aumento de preços, nomeadamente na área da restauração, de hotéis, porque isto é sintoma de que estamos com imensa procura nesta área e que é fundamental para Portugal”, explica.

No seu espaço de comentário na Renascença, João Duque assinala, ainda, que esta inflação “permite que este tipo de serviço tenha um valor acrescentado, um bocadinho superior, e permite, depois, a partir daí, aumentar a remuneração das pessoas que trabalham no setor que é importante”.

O economista nota que “os portugueses não gostam de pagar mais, quando se sentam aos restaurantes ou quando vão a um hotel”, assinalando, no entanto, que “a maioria dos utilizadores de serviços de hotelaria é não residente” e, por isso, “a inflação está a causticar mais aqueles que estão fora do país e os residentes, naturalmente, das classes mais abastadas que são aquelas que pagam mais”.

“Esta inflação não tem o mesmo tipo de efeitos devastadores que a inflação num cabaz de compras”, reforça.

Questionado sobre se pode ter impacto nas medidas do Governo, como a baixa de IRS, por exemplo, o economista ressalva que “há que selecionar que tipo de baixa vamos fazer”.

“De qualquer das formas, a alimentação até baixou, em março, face ao mês anterior, face ao período homólogo do ano anterior e, portanto, nesse sentido, o impacto da inflação não é igual para todos e até pode ser vista com aspeto positivo”, diz.

Já em relação ao estudo divulgado recentemente pelo Banco de Portugal que diz que o novo corte de IRS pode aumentar as desigualdades em Portugal, João Duque admite que “se baixar os impostos de uma forma mais ou menos progressiva, como este é o efeito mais progressivo, isto é matemática simples, portanto, não, não há assim grande novidade”.