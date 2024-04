Governar em duodécimos é usar “orçamento fora de prazo”

O comentador da Renascença João Duque considera que governar em duodécimos é "usar um orçamento fora de prazo". É opinião do economista face à hipótese do recém empossado governar, em 2025, mesmo depois de um chumbo do Orçamento do Estado.

Duque lembra que tal é possível, no entanto, não fará sentido. "Este orçamento que está neste momento em vigor foi apresentado pelo Partido Socialista, tem uma determinada lógica, tem um determinado enquadramento e acho que dificilmente essa lógica e enquadramento fazem sentido em 2025", argumenta.

João Duque defende que o ideal seria Luis Montenegro apresentar um orçamento retificativo para 2024. Assim, em caso de chumbo do Orçamento para 2025, o Governo teria um Orçamento “2024 plus”.