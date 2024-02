Portugal corre o risco de ficar famoso por ser um “paraíso de consumo” de droga

O comentador da Renascença João Duque receia que Portugal possa "ficar conhecido" por ser um "paraíso de consumo" de droga.

Duque reconhece olhar "com preocupação" para o cenário traçado pelo presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências, João Goulão, que critica um desinvestimento no combate às drogas.

João Duque considera que "Portugal pode ficar conhecido como um país onde, para além do sol, se consomem facilmente drogas".