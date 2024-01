Execução do PRR. “Temos um grande atraso para recuperar”

O economista João Duque lamenta o atual nível de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No comentário ao mais recente relatório do Tribunal de Contas sobre o PRR, João Duque refere "temos um grande atraso para recuperar".

“O PRR continua a ser executado de uma forma muito abaixo do que era a previsão. Neste momento devíamos ter executado 58% do PRR. Estamos com pagamentos que representam 20 e picos por cento daquilo que foi aprovado”, refere.



Duque refere que as áreas com maior atraso são as "associadas à adninstração pública", o que evidencia que "quando se fizeram estes programas o Estado não tinha em linha projetos de investimento que pudessem rapidamente alimentados".

"As empresas sabem o que querem fazer constantemente e têm isto na calha, à espera da primeira oportunidade de financiamento. No Estado é muito difícil ter este tipo de execução", remata.

"É uma miragem pensar que vamos gastar este dinheiro dentro daqueles prazos previstos inicialmente", acrescenta.