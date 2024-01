Na análise à mensagem de Ano Novo do Presidente da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa se dirigiu aos portugueses com apelos ao voto, o comentador d’As Três da Manhã destaca a importância das eleições, assinalando que “há muitos condomínios - este é um, e é muito importante”.

“Todos nós queremos ter um administrador de condomínio como deve ser”, observa.

O economista diz que que vão existir muitos momentos eleitorais e “isso vai trazer fadiga às pessoas que constantemente vão a eleições e que, depois, sentem muitas vezes que o efeito dessa votação acaba por ser diluído e não sentem que o seu esforço, o seu voto marginal valha alguma coisa”.

“Mas temos que ir, porque, se não o fizermos, estamos a entregar aos outros aquilo que é uma decisão que nos compete a todos. Nós temos que eleger - deixem-me usar a expressão - os ‘administradores deste gigante condomínio’, que é onde vivemos todos”, defende João Duque.

No espaço de comentário da Renascença, João Duque assinala ainda na mensagem de Ano Novo do Presidente da República “uma esperança de fazermos um Portugal melhor do que está”.

“E com outras palavras associadas, nomeadamente menos corrupção”, acrescenta, assinalando que “há palavras que aparecem aqui, que me choca um bocadinho; não é porque sejam inverdades, é porque, noutros países, se calhar, não são assim tão importantes como para nós”.

Segundo o comentor, aquilo que se espera do novo ano é que “consigamos desenvolver uma sociedade onde o crescimento chegue a todos e onde as pessoas se sintam melhor e onde consigamos fazer com que os serviços da administração pública funcionem, que não haja problemas, não haja tantas greves, tantas incertezas naquilo que seja possível controlar no nosso domínio”.