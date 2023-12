Declaração final da COP 28 é “fantástica, mas vamos chegar lá?”

O economista João Duque considera que a declaração final da COP 28 é "fantástica", mas questiona a capacidade de serem alcançados os objetivos traçados.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", João Duque lembra que daqui a 10 anos estima-se que estejam em atividade 36 mil aviões, há quase 100 mil navios de marinha mercante e mil milhões de viaturas, tudo a funcionar com combustíveis fósseis.

Duque diz que será difícil, num regime democrático, alcançar as metas propostas até 2050.

"Temos capacidade de fazer isto em 27 anos", questiona.