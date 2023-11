“Empresas estão a queixar-se de uma quebra muito grande de encomendas"

O economista João Duque assegura que as "empresas estão a queixar-se muito de uma quebra grande de encomendas". O comentador da Renascença falava a propósito das declarações do antigo Nobel da Economia Paul Krugman que considera que "Portugal é uma espécie de milagre económico".

João Duque explica que esse milagre pode estar relacionado com o "aperto enorme no período da troika", em que houve uma "redução brutal do consumo" e em que as empresas viraram-se para as exportações.

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", Duque receia que essa aposta nas exportações pode também trazer alguns riscos, revelando que há empresas na área da exportação de bens que registam "quebras de 50%", um panorama que pode ainda piorar.