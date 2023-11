“Economia não está a criar postos de trabalho para pessoas com qualificação”

O economista João Duque considera que a economia portuguesa "não está a criar postos de trabalho para pessoas com qualificação".

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", o comentador olha para o estudo do ISCTE sobre o perfil dos jovens desempregados. O estudo indica que quase um terço não foi além do 9º ano de escolaridade e mais de 20% tem curso superior.

João Duque diz que estes indicadores revelam que a "oferta formativa não está adequada à procura do mercado de trabalho", entre outras conclusões.