Aumentos salariais de 20%? “É de desconfiar”

O comentador da Renascença João Duque considera “estranha” a proposta da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) de uma subida “radical” dos salários, na ordem dos 20%

“É um bocadinho estranho. É de desconfiar”, diz o economista, no seu habitual espaço de comentário no “As Três da Manhã”.

João Duque considera que os portugueses ficaram “surpreendidos” com a notícia porque “normalmente, são as centrais sindicais que estão sempre a pedir aumentos de salários e agora vemos a entidade patronal a fazer uma oferta”.

Apesar da “estranheza” da proposta, o comentador considera que este tem sido um ano que está a “correr muito bem” para algumas empresas, pelo que estas “podem partilhar com os trabalhadores uma parte do benefício que geraram”

“É só preciso que fique muito claro que isto não vai, depois, contar para o cálculo da pensão de reforma”, adverte.