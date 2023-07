Despesas dos estudantes não se “compadecem com atrasos ou pagamentos diferidos” das bolsas

O economista e comentador da Renascença João Duque aplaude a intenção do Governo que pretende acelerar o pagamento das bolsas aos estudantes do Ensino Superior.

No espaço de comentário do programa "Três da Manhã", Duque lembra que, logo no arranque do ano letivo, os estudantes têm despesas que não se "compadecem com atrasos ou pagamentos diferidos no tempo".

João Duque destaca ainda a importância deste tipo de bolsas a quem tem dificuldades financeiras, porque permite que mais pessoas possam completar os seus estudos superiores.