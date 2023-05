Portugal “tem de reduzir a dívida” e cortar apoios pode ajudar

O comentador da Renascença João Duque reconhece que o fim dos apoios concedidos pelo Estado para enfrentar os impacto económicos da guerra na Ucrânia pode ajudar Portugal a enfrentar o problema da dívida.

"O nosso problema agora não é o défice, não é o desequilíbrio corrente entre as receitas e despesas do Estado, mas é a dívida que acumulámos, nomeadamente ao nível do Estado. É muito, muito elevada e nós temos que reduzir", explica o economista, reconhecendo que para atingir esse objetivo o fim dos apoios recomendado por Bruxelas pode ajudar.

João Duque falou ainda sobre a situação económica da Alemanha que entrou em recessão. O economista explica que "a economia portuguesa está um bocadinho mais afastada do centro da Europa" e, como tal, "somos capazes de sobreviver melhor a esta crise da Alemanha".