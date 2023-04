O economista João Duque considera que não há muita margem para descida de impostos. O comentário foi feito no programa “Três da Manhã”.

No espaço de comentário do programa da Renascença, Duque lembra que o envelhecimento da população portuguesa vai trazer “um problema orçamental”, bem como as estimativas de crescimento da economia portuguesas mais frágeis.

“Há muito pouca manobra para descida dos impostos com estas taxas de crescimento”, reforça.

João Duque comentava assim as palavras do ministro das Finanças Fernando Medina que falou sobre uma eventual descida de impostos, quando houver segurança para tal.