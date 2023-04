Apoio a um milhão de pessoas. Portugal é um “país muito pobre”

O economista João Duque confessa que a atribuição do apoio financeiro a um milhão de pessoas é uma notícia que o deixa "muito triste" porque tal significa que Portugal é "um país muito pobre".

"É um sinal de que há um milhão de portugueses que precisam deste tipo de apoios e isso deixa-me muito embaraçado", disse o comentador no espaço de opinião do programa "Três da Manhã", no dia em que começa a ser distribuído o apoio de 90 euros.

João Duque lamenta que o país não tenha conseguido diminuir este número e que tal só vai ser possível quando "a sociedade portuguesa criar mais rendimento".