Declarações de Alexandra Reis parecem de “apoio a alguém com aspirações políticas”

O comentador da Renascença e economista João Duque diz que as declarações de Alexandra Reis, antiga gestora da TAP, parecem de “apoio a alguém que tem aspirações políticas”.

Em causa está o testemunho feito na audição parlamentar durante a qual Alexandra Reis disse aos deputados que teria renunciado à administração da TAP sem direito a indemnização se o ex-ministro Pedro Nuno Santos assim lhe tivesse pedido, desculpabilizando o atual ministro das Finanças, Fernando Medina.

"Pode ser que este seja o relato total, verdadeiro, límpido, na perspetiva da engenheira Alexandra Reis e que possa ser absoluta verdade e total verdade. Agora quem vê de fora e está fora do problema pode ler isto de uma forma como um apoio a alguém que tem aspirações políticas à liderança do Partido Socialista contra uma outra fação, que é liderada pelo Nuno Santos, que também terá as suas aspirações ou tinha aspirações à liderança", diz João Duque.