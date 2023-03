Mexer no IVA? Seria “Interessante” uma baixa generalizada

O comentador da Renascença João Duque defende que, a haver alguma alteração na taxa do IVA, devia ser uma redução generalizada.

"Reduzir o IVA pode fazer sentido em geral. Era uma medida interessante, beneficiaria todos, mas não com esta lógica de fazer baixar o preço específico de alguns elementos", diz o economista que, no espaço de opinião das "Três da Manhã", comentou as declarações de António Costa, no Parlamento, sobre uma eventual redução do IVA para os bens essenciais.



"Podemos movimentar o IVA para cima ou para baixo, mas desta forma, para beneficiar quem mais necessita, não me parece que seja a forma adequada, porque todos comemos pão, todos comemos arroz, todos comemos massa e, portanto, também não vamos fazer uma segregação e dirigir a descida do IVA para alguns", acrescenta.



João Duque comentou ainda a hipótese admitida pelo primeiro-ministro de aumentar os salários da Função Pública. João Duque considera que esta posição "contraria o próprio ministro das Finanças, que dizia no início que não aumentamos mais os salários para não provocar inflação".