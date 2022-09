Gás. “Se todos passarmos para o mercado regulado, vai subir de preço”

O comentador da Renascença João Duque alerta que, se todos passarem para o mercado regulado de gás, este mercado "vai subir de preço".

A explicação reside no facto do mercado regulado do gás ser fornecido ao abrigo de um contrato antigo e especial com a Nigéria, mas, se todos passarem para este mercado, "o tal contrato com a Nigéria não é suficiente para cobrir todas as necessidades".

Neste espaço de comentário, olhou ainda para o conselho extraordinário dos ministros da Energia que se realiza esta sexta-feira em Bruxelas e onde pode ser decidida uma taxação às empresas de combustíveis com lucros extraordinários.

Sobre esta hipótese João Duque lembra que "há uma grande diferença entre os vários países" e que "Portugal, por exemplo, é dos países da Europa que mais tributa as empresas em geral, portanto, nós já estamos com taxas sobre os lucros extraordinários, sem saber o que isso é".