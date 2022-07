“Há uma potencial recessão à vista e os preços refletem esta expectativa”

Para o comentador d’As Três da Manhã, os combustíveis estão a descer em Portugal porque no mercado internacional o preço do fuel e, portanto, da gasolina estão também a descer.

“A forma como o refinado desce verso a forma como o petróleo desce, não é exatamente paralela, tem algumas diferenças, mas acompanham-se mais ou menos. E neste momento há uma expectativa bastante negativa sobre aquilo que é o futuro da Europa e o futuro dos Estados Unidos e, portanto, o futuro da economia mundial nos grandes blocos de desenvolvimento da economia”, explica.

Segundo João Duque, “o efeito da inflação e o efeito das subidas das taxas de juro começa a ter mesmo efeito nas expectativas dos agentes económicos”.

“O dinheiro mais caro torna mais difícil a vida dos devedores, torna mais difícil o acesso ao dinheiro que se torna mais caro e, portanto, as empresas têm mais dificuldade de acesso ao dinheiro”, assinala, sublinhando ainda que “os consumidores a pagarem mais pelo cabaz de compras e a pagarem mais pelas dívidas vão ter menos capacidade para gastar dinheiro e, portanto, consumir”.

“A expectativa que, neste momento, começa a vingar no mercado internacional é de que estes efeitos vão começar a produzir aquilo que são os estabilizadores automáticos, isto é, com as reações dos bancos centrais a tentarem controlar a inflação e a própria inflação, sem que os salários acompanhem automaticamente o aumento do preço dos bens”, adianta.

No seu entender, isto significa que “as pessoas vão ter menos capacidade para compra e, portanto, há uma potencial recessão à vista e os preços refletem imediatamente esta expectativa”.