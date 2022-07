Ranking das Escolas. “Tensão entre público e privado é uma boa tensão”

O comentador da Renascença João Duque reconhece que a publicação do ranking das escolas causa pressão sobretudo no ensino privado, mas considera que este documento tem "muita utilidade" e que a "tensão entre público e privado é uma boa tensão".

O economista analisou a tabela elaborada pela Renascença e concluiu que "este ano as escolas públicas aproximaram-se bastante das privadas".

João Duque comentou ainda as declarações do presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Filinto Lima diz que a escola pública prepara melhor do que o privado os alunos para terem sucesso no Ensino Superior. João Duque, que também é professor universitário, disse que gostava de saber mais sobre este assunto, afirmando que tenderia a concordar com essa opinião.