“Sanções não conseguem bloquear totalmente a Rússia”

O comentador João Duque considera que as sanções económicas à Rússia não estão a ter o resultado pretendido.

"As sanções não conseguem fazer aquilo que inicialmente se pretendia que era bloquear totalmente a Rússia", disse o economista no espaço de opinião do programa "Três da Manhã".



Explica que "um ano antes de começar a guerra, a Rússia tinha o correspondente a reservas em moeda estrangeira a 19 meses das suas importações, estavam muito confortáveis", mas que, apesar de alguns congelamentos, ainda terão alguma margem de manobra.

"Vamos ter que esperar para olhar com mais frieza, ver se a guerra acaba por ter ou não efeitos efetivos sobre a capacidade da Rússia sobreviver", rematou.