Combustíveis a descer para a semana? “Se há ajuste na subida, deve ajustar na descida”

O comentador da Renascença João Duque antevê que na próxima semana o preços dos combustíveis deve descer, dado que, nos mercados internacionais, o preço do petróleo tem registado um recuo.

"Se há ajuste na subida, deve ajustar na descida", disse o economista no espaço de comentário do programa Três da Manhã.

O preço do barril de petróleo Brent, valor de referência para Portugal, que há precisamente uma semana valia 139 dólares, estava esta segunda-feira de manhã a valer 110 dólares.

O gasóleo, ao contrário do que é habitual, tem registado subidas mais acentuadas do que a gasolina, um fenómeno que se justifica não só pela guerra na Ucrânia, mas também por estarmos no inverno.

"O gasóleo é muito procurado para a geração de aquecimento em alternativa ao gás e portanto tem uma procura no inverno que é muito superior e que justifica em parte esta subida simultânea e um pico adicional de procura até tendo em conta a quebra de fornecimento de petróleo que vinha da russa", explicou.

O comentador comentou ainda a ideia de um novo programa europeu de mutualização da dívida, proposta lançada por Durão Barroso em entrevista à RenascençaRenascença e jornal "Público". João Duque aplaude desde que “não acarrete aumento de impostos”.